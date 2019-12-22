憂美制裁 俄德輸氣管工程煞停

正鋪設最後一截管道 原計劃下月完工

美國總統特朗普上周五（20日）簽署剛獲國會兩院通過的該國防法案，使美國正式可以制裁承建「北溪2號線」的公司，凍結公司及其管事者的資產、簽證。該造價近110億美元的工程，讓俄國繞過烏克蘭和波蘭等國，循波羅的海海底鋪設的雙管道直接輸氣到德國，使歐洲每年所得的俄國天然氣較現時1號線倍增550億立方米。美國擔心歐洲擴大對俄國能源的需求，會更易受俄羅斯支配和令俄國更強大，遂以制裁措施阻撓。

AllSeas是俄國國營能源公司Gazprom聘用的「北溪2號線」海上工程主要承包商，原在丹麥離岸海域着手鋪設最後一截輸氣管道，預計最快下月上旬就能完工。公司昨天宣布，因應預期美國頒布的《國防授權法案》，為遵守美國法令而暫停北溪2號線的管道鋪設工程。

德批不可理喻 項目母公司矢言竣工

德國政府發言人昨抨擊美國的制裁措施「不可理喻」、「干預內政」，「打擊德國與歐洲企業」。俄國外長馬斯上周五致電美國國務卿蓬佩奧，討論此事。美國國務院發言人稱，蓬佩奧對北溪2號線表達了「強烈反對」。北溪2號線項目公司發言人回應稱，即使AllSeas船隊退出，這對「歐洲補給安全至關要緊」的管道工程仍將完工：「我們會與支持此項目的公司盡快完成建設管道。」

（華爾街日報/彭博社）