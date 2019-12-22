光州尋獲逾40具遺骸 疑軍政府鎮壓失蹤者

官方民間合力追查兩年

光州民眾與學生於1980年要求前一年透過軍事政變掌權的軍方將領全斗煥下台並撤銷戒嚴令，軍方於5月18日血腥鎮壓，造成數百人死亡、數千人受傷、數十人失蹤。戒嚴期間，駐守教導所的第三空輸旅團至少3次出動槍擊示威者，亦曾在教導所槍殺民眾，部分人下落不明。法務部聯同檢察、國防部等多個官方和民間組織成立聯合調查團，2017年尾起至去年初選定光州事件可能存在的亂葬崗並着手挖掘，但一直未有發現。

部分屬兒童體型 兩頭骨見孔

法務部上周五（20日）表示，在自12月16日搬遷光州教導所原址內50個獨立墳與一個合葬墓的過程中，發現上面還有一批紀錄不存的骸骨，憑肉眼檢視約逾40具。那兒的合葬石棺墓於1971年整理過，位於墳頂以下1.5米，安葬着41名於教導所內死亡或身分不明、無人認領的遺體，而今次新發現的遺骸幾已腐化成骨，部分體型矮細，相信是小孩；很多顱骨受損，至少有兩個頭骨有明顯的孔洞。當局將研究是否彈孔，以及循5.18事件失蹤者家屬提供的DNA等資料去鑑證死者身分。這些年來有130個家庭295人，為追查光州事件失蹤者下落而提供了DNA。

官員說：「在正常殮葬的石棺上方，另有沒有棺木而埋葬者，看來是相當非比尋常又倉卒的埋葬。」光州民主化運動團隊相關者指出，無人認領的遺骸上一般有標識；若無標識，有可能是1980年民主化運動中的失蹤者。

光州教導所原址於1998年定為古蹟，將改建為人權、民主相關的主題公園「所羅門的律法公園」，因此須要搬墓。

（韓聯社/民族報/國民日報/Newsis/Newspim）