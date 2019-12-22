歐盟制裁難度高 開除需全體成員同意

波蘭及匈牙利等東歐國家近年均由反移民的民粹政黨執政，例如波蘭去年就宣布退出聯合國難民協議，在2015年歐洲爆發難民危機時亦拒收難民，引起歐盟其他成員國不滿。波蘭3年前又簽署新媒體法，擴大政府控制媒體的權力，包括讓政府直接任命或開除公營媒體的主管，令歐盟官員憂慮會侵害新聞自由。歐盟本月中提出2050年前實現碳中和的目標時，亦只有國內八成電力依賴燃煤的波蘭拒絕簽署協議。法國總統馬克龍一度警告，若波蘭政府不就碳中和目標作出承諾，或無法獲得數十億歐元的綠色轉型資金。

前波蘭總理及歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）認為，今次通過的司法改革法案正將波蘭推離歐洲，「雖然並非從正式意義上（離開），因為沒有人會把我們逐出歐盟，但在法律與公正黨執政下，波蘭將發現自己處於歐盟邊緣」。事實上歐盟委員會2017年曾以波蘭的司法改革涉嫌違反法治為由，史無前例啟動《里斯本條約》第7條，警告或中止波蘭在歐盟的投票權。此條例針對涉違背歐盟基本價值觀的成員國，但需歐盟全體成員國同意才能落實制裁，而匈牙利早已明言支持波蘭，故此只被視為象徵式警示，歐盟要嚴懲波蘭，恐不是易事。

（綜合報道）