波蘭修例針對法官 或違歐盟標準 政府有權罷免 被指干預司法獨立

波蘭法官由國家司法委員會委任，PiS去年修法，允許其主導的下議院負責挑選該委員會的成員，引起不少法官質疑此舉損害司法獨立。今次通過的法案賦權去年設立的最高法院「紀律分庭」，可以參與「政治活動」為由處分法官，但何謂政治活動未有具體定義；任何法官若對該委員會提名的法官獨立性提出質疑，或會被判處罰款、減薪甚至解僱。全國過百城鎮上周三有數以千計民眾發起示威，迫使PiS刪減部分內容，例如不再要求法官披露在社交媒體的假名帳戶，但仍保留處罰法官的部分。

可以「參與政治活動」為由懲處

在下議院表決數小時前，歐盟委員會副主席堯羅娃（Vera Jourova）去信波蘭總統、總理及下議院議長等，促他們推動法案前先徵詢法律專家意見，不要違反歐盟法律規範。不過，法案最終仍以233票贊成對205票反對獲通過，下一步會交到反對黨主導的上議院審議。惟即使上議院否決，法案亦只會被退回下議院，重新投票後仍可給總統簽署成為法律。

司法部長焦布羅上周四稱法案有助「讓波蘭司法系統恢復正常」，批評法官特權凌駕公眾利益。波蘭最高法院發表長達40頁的聲明，警告華沙若執意推行法案，很可能會因未遵守歐盟條約承諾受罰，包括被踢出歐盟。聯合國人權事務高級專員發言人亦警告，法案「或進一步破壞波蘭業已面臨嚴重挑戰的司法獨立」。

執政黨屢批法官是共產政權遺毒

PiS一直批評共產政權倒台前提拔大批法官，主導後共產時代的法院，故必須推行改革，以打擊貪污及提升司法系統效率，又強調其他歐盟國家亦允許政界參與委任法官的過程。不過，PiS的改革方案有黨同伐異之嫌。其一例子是上月兩名PiS前國會議員獲提名進入憲法法院，但當中一人在共產年代曾任檢察官，惹人質疑所謂掃除「共產遺毒」的說法；另一人則曾以「同性戀」及「生態恐怖分子」等字眼攻擊反對派。

PiS此前的司法改革已屢遭歐盟挑戰，例如歐洲法院近半年先後裁定，當局立法降低最高法院及其他法院法官的退休年齡違法，前者變相迫使四成最高法院法官退休。

（BBC/紐約時報/路透社）