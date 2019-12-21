大規模裁員引發自殺潮 法電訊商精神騷擾罪成

裁員2.2萬 兩年35人輕生

原為國營企業的法國電訊2004年推行私有化，其後為應付債務及提升競爭力而進行大規模重組，計劃在13萬名員工中裁減2.2萬人。當時不少員工簽署國企「鐵飯碗」合約，故裁員有一定難度。有工會指控該公司管理層採取不同手段逼僱員辭職，包括將他們調到偏遠地區負責新工作，或定出難以達到的工作目標等。時任行政總裁隆巴爾（Didier Lombard，圖）就曾於2006年向其他高層表示，要讓員工「要麼從窗戶、要麼從大門離開」。

控方認為有關手法令員工不堪壓力，終觸發自殺潮，在2008年至2009年間有35人自殺。Orange承認改組時或出現管理失誤，但否認意圖或有系統地傷害員工，又指裁員是實行私有化過程中的必須手段。

前高層囚年半判緩刑 罰款13萬

不過，法官裁定高層營造焦慮氣氛以達至裁員方式違法，除了判處Orange罰款7.5萬歐元（約65萬港元），隆巴爾及另外兩名前高層均被判囚1年及罰款1.5萬歐元（約13萬港元），緩刑8個月，另有4名經理級人員被裁定共同參與犯罪。Orange在今年7月結案當日提出向受害人及死者家屬賠償，法院最終下令被告須向他們支付共300萬歐元（約2593萬港元）。隆巴爾的代表律師形容裁判是「錯誤解讀法律」，表明會就刑期提出上訴；Orange則表示不會上訴。

今次聆訊歷時兩個半月，其間集中39宗個案，包括19人輕生、12人企圖自殺及8人嚴重抑鬱。有受害人在同事眼前從5樓一躍而下，亦有一名2009年自殺的員工在遺書指控高層「以恐怖手段進行管理」。

有律師指雖然今次判決就金額而言頗為輕微，但是首次有法國企業因精神騷擾而被刑事定罪，勢打擊公司聲譽。過往有不少企業高層曾被裁定騷擾罪成，但並非公司本身，有工會代表形容今次是僱員的重大勝利。

（路透社/法新社）