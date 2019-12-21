福音派雜誌促落台 特朗普炮轟

《今日基督教》（Christianity Today）由已故國際著名福音派佈道家葛培理（Billy Graham）創立，在信眾間甚具影響力，但較少涉足政治。總編輯加利（Mark Galli）周四在社評稱，特朗普企圖利用政治權力，威脅外國領袖抹黑其政敵的事實已非常明確，「彈劾聽證會做到『通俄門』調查未能做到的一點，非常清楚顯示特朗普為了私利濫用職權，背棄其憲法誓言」。他又指控特朗普「在商業和與女性的關係中有不道德行為，但仍對此感自豪」，拉低其政府的道德觀念，呼籲信徒重新審視是否要繼續支持他。

對郊區白人婦女年輕信徒影響最深

今次負面社評引起極大關注，雜誌網站一度癱瘓，惟信徒間意見對立。福音派內傾自由派領袖沃利斯形容社評立場是「重大分水嶺」，推斷最能影響郊區白人婦女及年輕人這兩類信徒，他們早已不滿年長信徒擁護特朗普。但有分析認為事件不等於特朗普核心支持力量出現巨變，因雜誌向來代表中間派思想，何况不少福音派領袖仍力撐特朗普，像葛培理之子葛福臨（Franklin Graham）便狠批社評令父親蒙羞。

福音派是捧特朗普上台的重要推手，特朗普在上屆大選取得逾八成白人福音派基督徒的選票。特朗普昨日在Twitter回應指《今日基督教》其實是「極左」或「進步派」雜誌，多年來跟葛培理家族已無關係，抨擊它寧願要一位「想奪走你的宗教和槍枝」的激進左翼非基督徒，「而非特朗普作為你們的總統」。

（CNN/紐約時報/金融時報）