雞蛋測出高濃度二噁英 印尼拒停燒膠

產豆腐城鎮檢超標90倍雞蛋

多個國際環保組織上月就塑膠廢料如何污染印尼的食物鏈發表報告，指出在當地兩處進口塑膠垃圾（主要來自美國）廢棄地點取得的走地雞蛋樣本中，含有顯著有害化學物，包括二噁英、多氯聯苯（PCB）、多溴二苯醚（PBDE）等，均為限制有機污染物的《斯德哥爾摩公約》的管制物質。其中在東爪哇有5000人口的特洛波多村（Tropodo），專家於一間豆腐工廠附近蒐集的走地雞蛋所含二噁英濃度為歷來亞洲第二高，僅次於曾因受美軍投擲橙劑污染的越南，亦比印尼規定上限高90倍。成人只要進食一隻雞蛋，便超出歐洲食品安全局（EFSA）的每日攝取上限70倍。

二噁英為已知最有害的化學物質之一，可導致癌症、畸胎及柏金遜症等。雖然印尼法例規定禁止在開放環境焚燒垃圾以免污染，但因經濟因素，居民及垃圾場營運商往往無視法例。有關報告出爐後，特洛波多村的豆腐因污染憂慮而銷量大減，當地豆腐生產商發聲明稱將停用廢膠當燃料。惟印尼環境與森林部早前決定委托本地專家展開研究，挑戰原報告的準確性。

部門官員與參與研究的專家舉行記者會，指出報告中採用的雞蛋可能測試前蛋殼已破裂並受外來物質污染。埃爾朗加大學（Airlangga University）獸醫學教授拉祖阿爾迪（Mochamad Lazuardi）更稱：「雞很聰明，牠們不會吃有害的東西。」環境與森林部廢物管理總監塔希爾（Novrizal Tahar）表明，為減少焚燒塑膠，當局已將約883個貨櫃的洋垃圾送回出口國，但在確認禁止焚燒塑膠對當地民生經濟的影響前，不會頒布相關禁令。

原報告作者則發表聲明，強調測試的雞蛋樣本未受外來污染，研究亦顯明焚燒塑膠愈多，二噁英等有害物質便愈多，呼籲當局盡快下令禁止焚燒塑膠。

（紐約時報）