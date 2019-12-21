英下議院二讀通過脫歐草案

過渡期短 歐盟憂未完貿易協議硬脫歐

英國2016年脫歐公投、2017年啟動脫歐程序後一直深陷泥淖，因為執政黨在下議院沒有足夠優勢而無法通過脫歐法案。不過，一切僵局都在上周大選後被打破。保守黨在下議院650席中拿下365席，這讓保守黨在國會取得高達80席優勢，通過任何法案都是勢如破竹。今次贊成票的124票優勢甚至比保守黨的80席國會優勢更多，跟過去兩年半以來的僵局狀况大相逕庭。

脫歐協議草案完成二讀後，將等國會下月7日復會，再進入下議院委員會審議階段、報告階段和三讀階段，其後交上議院通過，兩院協調修訂版本後，再交英女王御准成為法律。政府預留3日時間供議員辯論，但因保守黨擁有80席優勢，以上程序幾可肯定能順利完成。屆時只要歐洲議會亦通過協議，英國在下月31日脫歐基本上已成定局。

不過，外界焦點仍落在為英歐下階段貿易談判提供迴旋餘地的過渡期。草案列明過渡期去到明年除夕完結，首相約翰遜在投票前的辯論聲言「汲取了上屆國會的明確教訓」，「拒絕任何額外延期」。英國輿論以至歐盟皆憂慮短短11個月時間不足以達成繁複冗長的貿易協議，到時英國可能會出現「硬脫歐」。

（BBC/衛報/中央社）