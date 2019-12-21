橙色毒霧襲悉尼 空氣污染超最高級別11倍

學者稱重挫環保形象 損旅遊業

近數周以來人們戴上口罩在街上匆匆而行的情景已成為悉尼街頭的常態，舉世知名的悉尼歌劇院與港灣大橋亦經常被橙色濃煙吞沒，灰燼更不時隨強風散落。澳洲大型零售商Bunnings Ware House稱，部分分店的口罩已售罄。患有哮喘的悉尼居民阿蘭（Annick Ahlan）稱，山火的煙霧迫使她將家中門窗封閉，並全天候使用空調和空氣清新機，但濃煙仍不斷入侵，她在空氣質素最惡劣的數天患上支氣管炎，「政府應當做得更多來保護國民」。

呼吸系統問題入院者倍增

衛生部門公布，近日因呼吸系統問題入院的人數較5年平均值倍增，呼籲有呼吸系統疾病者應盡量留在室內，澳洲皇家內科醫學院等醫學機構亦警告，空氣污染可能增加早產、哮喘、心臟病、中風、肺癌等風險。

悉尼大學公共衛生學院專家耶加索斯（Edward Jegasothy）說，山火對健康的主要危害源自焚燒林木產生的懸浮粒子，其影響長遠且難以即時診斷。在總理莫理森官邸外抗議政府應對危機不力的醫生盧金（Kim Loo）稱，看見病人受煙霧折磨感心痛，又稱根據以往5年與政府接觸的經驗，當局似乎無政策處理氣候變化帶來的公共健康危機。悉尼科技大學旅遊學高級講師伯曼（David Beirman）認為，乾淨環保向來是澳洲吸引遊客的賣點，山火危機持續將損害澳洲的良好名聲，影響旅遊業。

（路透社/金融時報）