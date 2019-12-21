災難級山火 澳總理出國度假捱轟 兩義務消防員殉職 莫里森稱盡快回國

過去多周澳洲3個省一直受山火蹂躪，全國各地有逾200宗山火，當中70宗被判斷為失去控制，大多位於新南威爾士省，並已燒毀逾700間房屋。滅火工作還威脅消防員生命安全，兩名義務消防員、32歲的基頓（Geoffrey Keaton）和36歲的奧德懷爾（Andrew O'Dwyer）周四在該省救火期間，乘坐的消防車被倒塌大樹擊中後翻側，兩人身亡，令火災死亡人數增至8人。同日再多10名消防員重傷。澳洲周二起一連兩日創出日均氣溫新高，嚴重熱浪令當局壓力百上加斤。

內閣稱放假合適惹民怨 官邸外爆示威

在國家飽受山火及熱浪夾擊的危機之際，總理莫里森（Scott Morrison）卻在未公布任何行程下「失蹤」，網上流傳懷疑他出國度假，引起民眾強烈不滿，網上留言廣傳#WhereisScoMo（莫里森在哪）和#FireMorrison（炒掉莫里森）等標籤。其內閣成員嘗試為莫里森辯解，稱他放假合適，但拒透露其去向，令民怨持續升溫，有民眾近日就到他的官邸外示威。

莫里森：旅行為給女兒驚喜

莫里森昨發表聲明，承認和家人去了夏威夷度假，稱向任何受「可怕山火」影響的澳洲人因自己請假外遊所造成的冒犯，表示「深切遺憾」。他強調度假期間有定期接收山火情况，和搜索及治療新西蘭懷特島火山爆發事故傷者的最新消息。他在另一聲明向兩名喪生義務消防員家屬致哀，又稱會盡快回悉尼。他後來接受電台訪問，再指夏威夷之旅是給女兒的驚喜，因明年初要訪問日本和印度而須取消下月旅行，故提前度假補償。

澳洲民眾早已不滿莫里森輕視山火災情，他雖形容山火是國家災難，卻被批評淡化嚴重程度，又拒絕向消防員增撥資金的要求，堅稱現有資源已夠，受壓下才宣布向空中消防部門增撥1100萬澳元（約5912萬港元）。澳洲山火難受控亦被指與氣候變化有關，民眾批評莫里森支持燃煤發電站、對氣候問題不作為，在這範疇上以美國特朗普政府馬首是瞻。

（BBC/衛報/路透社）