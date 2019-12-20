「最激進女王致辭」 大增醫療撥款 英拍板目標1‧31脫歐

「我的政府首要任務是落實英國在（明年）1月31日離開歐盟。」英女王發表相當於政府施政大綱的御座致辭，首先正式確定約翰遜預定的脫歐日期。她指新政府會推動立法確保當日脫歐，並尋求跟歐盟建立以有利整個英國的自由貿易協議為基礎的未來關係，亦會跟其他全球主要經濟體展開貿易談判。她重申約翰遜政府立場，即脫歐過渡期不會延長至明年之後，另外拒絕蘇格蘭二次獨立公投的要求。

脫歐部或併國際貿易部 牽頭貿談

政府發言人則稱，下月底完成脫歐後，脫歐部隨即會關閉。此前英國傳媒指出，約翰遜計劃2月大幅度重組政府架構，其一選項是將脫歐部併入國際貿易部，由後者負責牽頭脫歐後的貿易協議談判。

國民保健成焦點 推醫護赴英快證

脫歐之外，約翰遜將焦點放在國民最關心的NHS議題，女王致辭中承諾立法保證增加撥款，到2023至24財政年度，增撥金額會達到339億英鎊（約3448億港元）。政府又重申擬推出「NHS快速簽證」（Fast-Track NHS Visa），確保合資格醫生和護士可獲加快審批赴英工作。

路透社：扭轉保守黨經濟緊縮政策

約翰遜在女王致辭的前言聲稱，這是「一代人最激進的女王致辭」，路透社形容其計劃扭轉了保守黨政府過去9年來的經濟緊縮政策，其他承諾包括改善教育、基建和科技，2021年起引入澳洲式「計分移民」制度，又宣稱要對英國安全、國防和外交政策作出「冷戰結束以來最激進的重新評估」。但工黨財子財相麥祖恩批評新政府的NHS和其他公共議程「無新意」和「離地」。

（路透社/衛報/法新社/BBC）