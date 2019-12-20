馬尼拉58人謀殺案 政治家族28人判囚

阻政敵選省長 牽連多名記者

涉案的安帕圖安（Ampatuan）家族掌控馬京達瑙省政治多年，家族中安達爾（Andal Ampatuan Jr，圖）為阻止政敵曼古達達圖（Esmael Mangudadatu）競選省長，派人襲擊他的家人車隊；當時他們正乘車為曼古達達圖遞交參選表格。槍手攔截車隊後把各人帶上山槍殺，事件中曼古達達圖的妻子和2名姊妹死亡，多名記者死亡，另有6名駕車路過的無辜人士。

法案讀出對101名被告的判決，最終裁定安達爾及包括他7名親屬在內的27人謀殺罪成，入獄30年不得假釋，14名警員及1名安帕圖安家族民兵入獄8至10年，另2名家族成員及逾50人則因有「合理懷疑」和控方未能證明有罪，被判無罪釋放。由於判決書長達700頁，法官和律師同意僅讀出最後判決，因若讀畢全部內容要花上一整天。

80人仍在逃 遇害家屬稱局部勝利

案中共有197名疑犯，目前仍有80人在逃，包括12名安帕圖安家族成員，外界仍憂慮目擊者及受害人家屬的安全。失去妻子的曼古達達圖現為國會議員，他表示：「案件還有很長的路要走。然而至少我們取得局部勝利。」總統杜特爾特的發言人表示尊重裁決，屠殺反映「無情地無視生命的神聖」。

（路透社/中央社）