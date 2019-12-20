拆局：審訊最快1月展開 民主黨初選恐失焦

兼顧拉票造勢彈劾聆訊 易分身不暇

《華爾街日報》/NBC最新民調在周三眾院投票前不久公布，顯示支持和反對彈劾特朗普的比例以48%平手，反映民主黨人未能令美國民意轉向。民調結果更顯示，黨派壁壘依舊分明：90%共和黨受訪者反對彈劾，相反83%民主黨受訪者表支持。

彈劾案估計下月會交上共和黨主導的參議院審訊，特朗普應無下台之虞，民主黨總統提名戰卻受即時影響。提名戰首仗明年2月初在艾奧瓦州舉行，下月原是各參選者的最後衝刺期。惟彈劾審訊勢成輿論焦點，或蓋過民主黨人初選工程，尤其是落後者要突圍反勝更難。對沃倫和桑德斯等爭取出線的參議員來說，既要穿州過省拉票造勢，又要參與彈劾聆訊，隨時顧此失彼。

有激烈選區撐特朗普 民主黨投票受制

周三投票情况還反映民主黨人對國會選舉的考量。政治網站Politico指出，來自選情較激烈選區的民主黨眾議員私下承認，特朗普在選區內仍獲相當支持，贊成彈劾或威脅其連任勝算。最終未跟黨友投贊成票的民主黨眾議員共有4人，包括兩名去年中期選舉才當選的「新手」，其決定相信跟選情有關。

其中早前被傳媒揭發決定轉投共和黨的新澤西州眾議員的范德魯（Jeff Van Drew）的選區原是保守派票倉；緬恩州眾議員戈登（Jared Golden）雖支持濫用職權的彈劾條款，但在妨礙國會條款就投反對票，其選區原是民主黨長年票倉，但上屆大選中特朗普以10個百分點優勢取勝。戈登在中期選舉時所得首選票少於共和黨對手，只因次選票夠多才反勝。

另外兩人是明尼蘇達的資深議員柏德森和夏威夷的加伯德。柏德森的選情未見不穩，但他一向對彈劾心存疑慮，故皆投反對票；有份角逐總統的加伯德則投相當於棄權的出席票，她主張以譴責代替彈劾。

明報記者