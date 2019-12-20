特朗普遭眾院彈劾 史上第三人 施壓共和黨人 佩洛西擬拖延交參院

通過兩彈劾條款 民主黨3人倒戈

佩洛西宣布就兩項彈劾條款展開辯論時，批評特朗普「對國家安全及選舉公正構成持續威脅」，故眾議院別無選擇，須推動彈劾案。經過8小時辯論後，眾院先後表決通過兩項彈劾條款，令特朗普正式被彈劾（impeached），是美國史上第三名遭彈劾的總統。

相當於檢控罪名的彈劾條款有兩項，一是濫用職權，指控特朗普涉嫌施壓烏克蘭調查其大選潛在對手、前副總統拜登及其兒子；二是妨礙國會，指控特朗普拒絕配合調查，包括阻止官員作證和扣起相關文件等。前者是230票贊成，197票反對；後者則是229票贊成，198票反對，皆獲通過。投票結果反映兩黨壁壘分明，共和黨議員全數投反對，民主黨議員則有4人未跟大隊投贊成票，當中3人投反對（見另稿）。

特朗普：民主黨欲報廢千萬選票

眾院通過彈劾之際，特朗普正在上屆總統大選獲勝的密歇根州出席競選集會，他在演說中反擊民主黨人說：「經歷3年陰險的獵巫、惡作劇和騙局，眾院民主黨人今夜試圖令數千萬愛國者的選票作廢，瘋狂的佩洛西帶領的眾院民主黨人為自己烙上永恆的恥辱。」他揶揄有3名民主黨人倒戈，又重申自己無做錯事，自言不覺得被彈劾。白宮聲明則批評今次彈劾是美國史上最可恥的政治事件之一，特朗普已準備好下一步行動，相信參院將還他清白。

彈劾案下一步是提交到參議院，眾院則在內部提名眾議員作為相當於檢察官的「檢控幹事」（manager），最快下月展開審訊。但佩洛西在眾院表決後稱，或先扣起彈劾條款，暫不上交參院，為審訊程序帶來變數。她表示目前仍未見參院能確保審訊公正進行，故在對方釐清審訊程序前，無意提名檢控幹事。按眾院審議彈劾條款時接納的規則，檢控幹事任命無時間限制。眾院隨時可開始冬假，最快下月7日才復會。

審訊難公正 擬押後提名檢控幹事

參議院多數黨領袖麥康奈爾早前明言，共和黨人將與白宮協調，立場一致，亦拒絕民主黨傳召4名新證人的要求，強調參院角色在於裁決而非調查，引起民主黨憂慮審訊不公。

民主黨眾議員布魯梅瑙爾稱與黨內40名議員商討，均憂慮進程過急，認為兩黨至少應就證人作供、審訊規則及時間等方面達協議，否則民主黨可無限期扣起彈劾條款，以繼續調查特朗普。法學界近日亦發出推遲審訊的呼聲，包括曾為眾院提供彈劾程序建議的哈佛大學學者特賴布（Laurence Tribe）在報章撰文，指「公眾有權觀察有意義的審訊，而非單純得知無罪判決的結果」。白宮立法事務主管尤蘭則狠批民主黨人玩弄程序手段，妨礙總統公開自辯。

參院最終要表決總統是否罪成，才能決定是否罷免其職務，由於共和黨在100席中佔53席，故至少需要20人倒戈，才可達到所需的2/3票數，故罷免成事機會極低。

（紐約時報/金融時報/華盛頓郵報）