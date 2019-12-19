日MeToo象徵 被姦女記者贏官司 涉案安倍「御用記者」罰賠23萬

伊藤報稱在2015年時希望獲時任TBS新聞台華盛頓分台台長的山口介紹入職，故此應邀與他共晉晚餐，惟飲酒後便不省人事，醒來時發現自己全身赤裸躺在山口的酒店房間的牀上，懷疑遭對方下藥迷姦。她後來報警，但東京地方檢察廳在2016年以證據不足為由決定不起訴山口。

她質疑山口因與政界關係良好而避過起訴，於是翌年上訴至檢察審查會，並親身召開記者會公開案件。她表示，警方曾召她去到涉事酒店旁的警局，3名男警員將她帶到健身室，命她躺在墊褥上，然後找來一個真人大小的人偶放在她身上，要她重演事發經過並拍照。對性侵議題相對保守的日本社會而言，女性公開被性侵經歷非常罕見，事件轟動全國，伊藤亦因此被視為日本#MeToo的代表人物。

日媒報道：疑與安倍相熟放生

惟檢察審查會同年9月決定不作出起訴，《周刊新潮》曾報道稱警方當時已準備以「準強姦」罪拘捕山口，惟被上級臨時叫停，質疑是因為山口和安倍關係匪淺。

伊藤轉而提出民事訴訟，要求山口賠償1100萬日圓（約78萬港元）。山口則堅稱是在雙方同意下發生性行為，反告伊藤損害其名聲，向她索償1.3億日圓（約925萬港元）。

法官鈴木昭洋指出，伊藤事發當日已到醫院求診，亦有向朋友及警察證明性行為違反其意願，相反山口的證供與他當時發送的電郵內容矛盾，故此判斷伊藤的證供較為可信，認同山口是在伊藤「喝醉而失去意識後、未獲她同意下與之發生性行為，即使她恢復意識並表示拒絕，他仍企圖將她壓在身下並繼續性行為」，裁定他須向伊藤賠償330萬日圓，同時駁回其反訴。

伊藤盼裁決改善制度 減苦主負擔

伊藤聽取判決後手持寫有「勝訴」的標語牌，在法院外流淚表示，「因為得到許多人的支持，才能走到這一步」，期望裁決能改善制度，減輕性暴力受害人的負擔。

山口則在記者會上重申自己沒有做過觸及法律的行為，將會立即提出上訴，又稱這段時期因遵從律師建議而保持沉默，結果媒體只報道伊藤的單方面說法，質疑這影響了裁決。

（NHK/朝日新聞/BBC）