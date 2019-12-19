美通過國防授權法 商務部將阻中國用美衛星

目前美國禁止中國直接購買美國衛星，但《華爾街日報》今年4月報道，有獲中國政府支持的公司利用離岸公司合法購買美國衛星，然後將其頻寬（bandwidth）租給中國內地的實體。報道稱波音等生產商製造的美國衛星，被用作增強中國軍隊在受爭議南海地區的通訊，以及確保各部門之間的連繫，以助平息在西藏及新疆的示威和騷亂。現時美國商務部負責監管商業衛星硬件的出口，但不會監視外國客戶在發射衛星後的使用方法。國會新通過的《國防授權法》指示商務部就現行機制對國家安全的影響展開調查，並為未來的出口管制提供建議，防止中國使用美國衛星。

修訂5出口管制 涉3D打印量子運算

另外，路透社周二引述內部文件報道，商務部正就5項出口管制作最終修訂，涵蓋量子運算及3D打印技術等產品。有關管制是按去年生效的法律制定，旨在防止敏感技術流入中國等對手，當局曾就此徵詢人工智能以至機械人等高科技產業。報道稱首批管制措施只涉及少數技術，令不少憂慮會影響出口的美國企業鬆一口氣。

外交部：阻華創科屬自以為是

曾負責出口管理的前商務部官員沃爾夫（Kevin Wolf）認為，新管制看來只針對國家安全問題，相信有助緩解業界不安。中國外交部發言人耿爽昨日表示，中方堅決反對美方濫用出口管制措施，又稱美方以為此舉能阻止中國的科技創新，是「有些太自以為是」。

（華爾街日報/路透社）