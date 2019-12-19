彈劾在即 特朗普公開信斥如向民主宣戰

被斥將遭歷史嚴厲審判 佩洛西：惡心

特朗普周二向佩洛西發出6頁長信函，直斥對方「打破對憲法的忠誠」、「向美國民主宣戰」，又重複表示整宗案件是騙局及嚴重不公，強調「歷史會嚴厲地審判你」。他聲言自己在彈劾案的權利甚至不及17世紀知名誤判及宗教極端主義案例的「西塞勒姆審巫案」（Salem Witch Trials）。佩洛西回應指其信件令人感到惡心，她同日去信民主黨議員，提醒眾院將行使憲法賦予其一最莊嚴權力，就兩項對美國總統的彈劾議案表決，又稱他們必須履行誓言，支持和捍衛憲法，免受國內外敵人的攻擊。

民主黨掌眾院 彈劾案勢過關

按民主黨擬定的彈劾程序，周三表決前將先辯論6小時，料在當地時間下午稍後或晚上才會投票。屆時表決的議案包括兩項彈劾條款：一是濫用職權，即向烏克蘭施壓要求調查大選潛在對手、對前副總統拜登及其兒子；二是妨礙國會調查，包括拒絕合作調查，阻止官員作證和扣起文件證據等。因民主黨控制眾院過半議席，兩項彈劾議案過關幾成定局。

參議院少數派領袖舒默周日去信麥康奈爾，要求在參院審訊時再傳召前白宮國家安全顧問博爾頓等4名新證人作供，但後者前日回絕，強調參院角色只作裁決，調查是眾院的責任。

數以萬計民眾周二晚在全國各地參與600多場呼籲彈劾特朗普的示威活動。其中在紐約，聚集在時報廣場（Times Square）的示威群眾高呼「彈劾特朗普」等口號，高舉寫有「特朗普不能凌駕於法律之上」和「奮起抵抗」的標語牌。三藩市亦有2000多人在市中心集會支持彈劾。

另外，特朗普另一涉及的「通俄門」醜聞有新進展，其競選團隊前副經理蓋茨（Rick Gates）去年承認就涉嫌稅務詐騙向聯邦調查局（FBI）說謊，但因配合特別檢察官米勒的調查獲法院輕判，昨日被判囚45日、罰款2萬美元、300小時社會服務令和緩刑3年。

（法新社/路透社/BBC/CNN）