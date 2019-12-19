美多條戰線向歐洲施壓

萊特希澤接受霍士商業網絡頻道訪問，談到最近就波音和空中巴士補貼爭端向歐洲貨品開徵75億美元（約585億港元）關稅，警告可能增加。他重申美歐貿易關係「非常不平衡」，聲言美國對歐盟貿易赤字今年或升至1800億美元，故華府需找方法向歐洲出售更多貨物，否則難以為繼。據華府統計，去年美國對歐盟貿赤為1690億美元。

萊特希澤：擬增歐盟關稅消長期赤字

除了貿易逆差，美國總統特朗普對歐洲的不滿還包括北約，而德國在兩者皆首當其衝。身為歐洲經濟火車頭，德國基於歷史原因一直壓低軍費，比例甚至低於佔GDP 2%的北約標準，惹來特朗普強烈質疑。歐洲另一巨頭法國亦有挑戰特朗普，法國總統馬克龍批評北約「腦死亡」，又鼓吹建立歐洲軍隊，亦惹來特朗普不滿。

美擬剔除華為5G 德國遇阻

牽涉到中美之爭的5G基建問題，也是歐美另一衝突點。特朗普政府一直施壓歐洲各國摒棄中國5G設備供應龍頭華為，或至少將其剔出核心設備的供應鏈，但在德國遇到不少阻力。德國總理默克爾不希望設立變相針對中國企業的法規，但她正面對執政黨內外的施壓。德國政府今年10月就5G技術審核制定規範，當時仍考慮容許華為進入供貨商的行列，但默克爾所屬的基民盟內部有爭議，強硬派要求把來自無「憲法監督權」國家的供應商剔出5G供應鏈或建設計劃，但溫和派認為針對5G核心技術即可。執政聯盟伙伴的社民黨周二就支持一項限制華為進入德國市場的提案，默克爾政府同日決定，將5G安全守則制訂的期限押後至明年。

（綜合報道）