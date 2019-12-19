美國會通過制裁俄德輸氣管企業 華府憂增歐洲對俄依賴 高官指為時已晚

繞過中歐東歐各國 可倍增供應量

造價高達105億美元（819億港元）的「北溪2號線」（Nord Stream 2）項目，是俄羅斯繞過中歐東歐各國、取道波羅的海海底，直接輸送天然氣到德國的第二條輸氣管道，落成後可倍增供應量至每年1100億立方米。項目以俄羅斯天然氣公司（Gazprom）為首，獲蜆殼公司等歐洲能源公司出資，現已建成逾八成，預計最快明年初竣工，年中啟用。德國是北溪管道的最大受惠國，有助紓緩棄核政策造成的能源供應緊張，但美國質疑管道令歐洲更依賴俄國能源，既令莫斯科對歐洲的影響力加強，還每年為克宮帶來數十億美元外匯進帳，間接損害歐洲安全。華府另一考慮是希望歐洲各國採購更多以液化天然氣（LNG）形式運送到歐洲的美國頁岩氣。

註銷簽證凍結財產 逼企業停工

這次制裁法案是美國政界對北溪2號線的最新回應，方案針對瑞士企業Allseas等約350家為工程鋪設管道的船公司及其主管。法案草案上周先獲眾議院高票通過，周二再在參議院以86票贊成對8票反對通過，只待特朗普簽署生效。屆時華府有60日確認管道工程的相關企業與個人，再以註銷入境簽證、凍結在美財產及禁止對美交易等手段，迫使相關企業及個人在30日內停止參與工程。

不過，早在丹麥10月底批准北溪2號線於其海域施工後，評論已估計華府難阻管道落成。彭博社引述評論指，末段管道可望在下月11日左右完成，連同額外接駁工程和測試，可望明年4月至6月間投入使用。兩名華府高官向彭博社坦言，美國阻撓多年失敗，現在新管道幾近竣工才通過制裁已是太遲。不過，他們相信，華府未來仍可循其他俄國管道工程着手介入，包括俄國連接土耳其的「土耳其溪」管道。

俄批不公競爭 德促勿干預能源政策

克宮發言人昨日批評制裁違反國際法，是不公平競爭的範例。德國總理默克爾回應稱，反對美國制裁相關公司，外長馬斯批評制裁決定，敦促切勿干預歐洲的能源政策。

除了美國外，反對北溪管道的還有首當其衝的中東歐各國，後者不但失去以往豐厚的輸氣管過路費，還有莫斯科以供氣作威脅施壓之虞。俄方以往向中東歐各國「斷氣」，間接受災的德國等會出聲干預，但北溪管道大減柏林代為「出頭」的誘因。以烏克蘭為例，北溪2號線將帶來每年20億美元過路費的損失，相當於GDP的1.5%，故國會通過制裁草案後，烏國總統辦公室向美國表達「感謝」。依賴核能遠多於天然氣的法國，亦考慮到歐洲能源安全格局，一度反對項目。

（彭博社/法新社/路透社）