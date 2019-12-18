平權多元呼聲高漲 評審着眼個人成就

自去年開始，作為主要選美比賽之一的美利堅小姐一反傳統，宣布將廢除展示佳麗性感身段的泳裝與晚裝環節，改讓參賽者自行選擇舞台服裝。比賽董事局主席卡爾森（Gretchen Carlson）當時稱，美利堅小姐已不再是選美，而是「實力的競賽」。另一焦點選美比賽環球小姐亦有類似安排，除了廢除泳裝環節外，去年開始更採用全女班評審團，並將焦點放在佳麗的個人成就與未來目標上，冠軍得主更會訪問全球，「透過個人經驗啟發各地女性向個人、專業與慈善目標邁進」。緬甸佳麗瑞津泰（Swe Zin Htet）更藉比賽作為宣揚性傾向平權的平台，公開在參賽期間出櫃，成比賽中首名公開同性戀參賽者。

專欄作家費爾德曼（Dana Feldman）於《福布斯》雜誌撰文稱，選美主辦機構主張不再單以外貌評斷女性，而是更關注其內在特質，包括社會影響力等，這確是重大改進，但問題卻是女性現今可說已和男性平起平坐時，女性似乎已無必要藉由互相評比而成名，特別是透過原本專為評比美貌的比賽。

英網媒：評選女性不合時宜

英國時尚新聞網站Grazia Daily總編輯里德（Rebecca Reid）亦稱，不論選美機制如何改變，女性參與選美實等同將自身價值交由評審以至大會擺佈。她強調，評選女性已不合時宜，相信任何女性均有價值才是進步。