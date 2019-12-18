黑人囊括5選美冠軍 「審美標準已變」 白人為美時代過去 參賽者：仍有歧視

明報記者 羅睿琪

儘管早在1920年代美國等地已有選美活動，但有色人種多年來都被禁參賽。即使過去半世紀以來主辦機構陸續解禁，但反對聲浪仍盛，直至1977年，黑人才首次奪得環球小姐冠軍，美利堅小姐和美國小姐則在1984年和1990年才首度出現黑人冠軍。

淺膚色直髮為美慣例始變

專研文化與種族對美感標準影響的美國康奈爾大學非洲研究系教授魯克斯（Nolowe Rooks）向《紐約時報》稱，今年黑人佳麗連番在選美比賽中奪冠，反映以往視白人特徵如淺膚色、直髮為美的慣例開始改變。她認為，選美比賽的演化能影響全球社群審美觀，「5位單從外觀已可辨認的黑人女性獲得大型選美比賽冠軍，確實說明了公眾在一定程度上已對黑皮膚感到自在」。

學者：社會對美理解擴闊

美國布朗大學訪問學人弗里德曼（Hilary Levey Friedman）亦指出，如今社會對美的理解已擴闊，選美冠軍的定義亦隨之更新，不再讓金髮碧眼的「真人芭比娃娃」專美，「仔細看看今年的選美冠軍，她們全都以本身的樣子示人」。她的研究亦顯示，單以美國小姐為例，在1990年代以前，幾乎沒有有色人種參賽，但自2000年代起，每屆參與選美的有色人種人數已不斷增加至雙位數，而且相信趨勢將持續。

前美國小姐被批因黑人身分獲勝

不少近年曾參賽的黑人佳麗為今年的結果感鼓舞，但認為種族仍是選美的障礙。2016年勇奪美國小姐冠軍的巴伯（Deshauna Barber）說，當年參賽時便因擔心天然的鬈髮會影響勝算，絕大部分時間都以直髮示人，即使得獎後亦有人批評她獲勝全因其黑人身分獲偏袒，並大力批評她的外貌像猴子，抹殺她的能力與價值。她慨嘆：「我們正身處變革的時代，有許多人因改變而不舒服。」

針對族裔的歧視亦不限於黑人與白人之間。被視為環球小姐大熱的波多黎各佳麗、拉美裔的安德森（Madison Anderson）月初不敵南非選手圖茲（Zozibini Tunzi）失落后冠後，波多黎各舉國隨即對膚色黝黑、蓄有超短鬈髮的圖茲多番批評，斥選美並非才藝比賽，質疑圖茲的外表如何能獲勝。

當地女權組織Colectiva Feminista en Construcción指出，事件突顯拉美裔為主的波多黎各亦盛行種族主義，以至歧視膚色較深者的膚色主義。組織強調無人天生是種族主義者，「如我們不行動將長年『學回來』的不當概念驅除，我們將一無是處」。

（環球熱話）