特朗普彈劾案 美眾議院最快今表決

彈劾報告長658頁

長達658頁的報告指控特朗普濫權及妨礙國會調查，包括向外國政府施壓要求對方協助打擊政敵，以及指示白宮等行政機關拒絕配合彈劾調查，又稱特朗普犯下賄賂等聯邦罪行，其行為在美國「前所未見」。7名中間派民主黨人周一在《華盛頓郵報》撰文表明支持彈劾，包括在親特朗普地區當選的議員。眾議院程序委員會周二率先開會，制定彈劾辯論及最終投票的指引，預計最快今日進行全院表決。若彈劾案獲通過，特朗普將成為美國史上第3名遭彈劾的總統。

惟目前共和黨在參議院100席中佔53席，意味至少需要20人倒戈才能達到罷免總統所需的三分二票數，而目前沒有共和黨人表明支持彈劾，故特朗普在參議院被裁定罪成及被罷免的機會不大。參議院多數派領袖麥康奈爾建議可於眾議院民主黨人及白宮發言後迅速進行表決，毋須聽取證人作供。少數派領袖舒默周日則去信麥康奈爾，提出於下月6日起展開的彈劾聆訊傳召4名關鍵證人作供，包括白宮署理幕僚長馬爾瓦尼及前國家安全顧問博爾頓（圖右）等，又批評沒有證人的彈劾聆訊如同「包庇」。

（法新社/路透社）