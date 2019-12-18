約翰遜擬立法禁延脫歐過渡期

憂無貿易協議 英鎊急挫

約翰遜發言人表示，政府計劃周五讓新國會就脫歐協議草案進行辯論及表決，並於聖誕前重啟脫歐程序。在保守黨取得自1987年以來最大勝仗的情况下，預計草案將輕易通過，讓英國能於下月31日如期脫歐，然後進入為期11個月的過渡期，其間與歐盟商討貿易協議。英國與歐盟可於明年7月前決定是否將過渡期延長1至2年，但約翰遜競選時已承諾過渡期最長只去到明年除夕。

有唐寧街10號官員向《衛報》透露：「我們的競選宣言明確表示不會再延長過渡期，新的脫歐協議草案將從法律層面禁止政府同意任何延期。」

新加入條款的草案一旦獲通過，將排除延期的可能性，意味雙方若未能在明年12月底前達成貿易協議，便要以世貿規則進行商業往來，在貿易上出現硬脫歐。歐盟首席談判代表巴尼耶（Michel Barnier）等高級歐盟官員，早前已質疑雙方能否在限期內達成貿易協議。

有分析認為，約翰遜此舉是為了向支持脫歐而首次投票予保守黨的選民表明實現脫歐的決心，同時希望打破外界指他準備達成令英國與歐盟保持緊密聯繫協議的猜測。

（衛報/BBC）