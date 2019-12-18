鐵幕倒下30年 「非自由民主」乍現

轉型期許落空 民眾反彈

很多專家均在解說這種現象。佛羅倫斯歐洲大學學院的史學家尤內斯（Tom Junes）上月在英國政治網站opendemocracy撰文提出，民族主義是那些國家針對外來馬列思想的產物，而右翼民粹則是由反共引伸對左傾自由改革思維政客的壓抑；無論自由派與非自由派，民主或專制，只是周而復始之物。

不過，亦有學者如保加利亞索菲亞自由戰略中心的克勒斯特夫（Ivan Krastev）、美國政治學者霍姆斯（Steven Holmes）認為，東歐此現象是1989年鐵幕崩垮時的轉型應許未見實現，反而是西方強迫的「模仿、融合」現代化，導致民眾不滿反彈。瑞典南塔大學歷史與當代研究院研究員科羅爾丘克（Elzbieta Korolczuk）則認為，那落差跟右翼民粹沒有直接關連，也不是後共產國家對民主的幻滅甚於其他歐盟國，而是跨國的極保守網絡傳播所致。

（綜合報道）