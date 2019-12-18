中歐4首都結盟抗中央政府 簽自由城市公約 弘揚自由法治反民粹

華沙（Warsaw）、布拉格（Prague）、布達佩斯（Budapest）與布拉迪斯拉發（Bratislava）這4個首都的自由派市長，周一簽署維護及弘揚「自由、人類尊嚴、民主、平等、法治、社會公義、寬容與文化多樣」等共同價值觀的公約，並表明開放給擁抱相同價值觀的城市結盟。市長們強調致力保衛城市面對氣候變化、促進收窄貧富不均等範疇的合作之餘，還促請歐盟直接撥款給他們的城市。他們指摘其中央政府貪污，將歐盟資金用於加強自己人的勢力，又藉緊縮預算箝制他們這些領導首都的反對派。

布達佩斯市長：不能再被滅聲

拉攏四市結盟、10月才勝出選舉上任的布達佩斯市長考拉喬尼（Gergely Karacsony）說：「這種以支配權為目的的民粹主義，無機會壓倒大城市。大城市可以作為搶灘陣地，我們能夠據以扭轉指向民主危機的迹象。我們不能再被滅聲。假如我們之中有人被抿嘴，別的會為我們揚聲。」華沙市長恰斯科夫斯基（Rafal Trzaskowski）把四市結盟比喻為「維謝格拉德四國」（Visegrad Four）的新合作模式：「不幸地，我們賴以來抵禦、堵截事物，而非提出新倡議。我們藉此舉措實際共同合作，推動能使我們向前邁進的事物。」

特意在布拉格中歐大學簽公約

簽署儀式特意選擇在具象徵意義的匈牙利布拉格中歐大學校園進行，那是由美國自由派投資者索羅斯（George Soros）贊助創辦的著名學府。匈牙利政府嫌它散播自由學術思想，2017年起立法針對，迫使它把大部分課程改到奧地利維也納新校開辦。

東歐鐵幕倒下後，波蘭、捷克、匈牙利和斯洛伐克1991年結為「維謝格拉德四國」文化政治聯盟，旨在通過軍事、文化、經濟、能源合作，爭取躋身歐盟。惟事到今天，這四國相繼冒起如匈牙利總理歐爾班（Viktor Orban）、波蘭執政「法律與公正黨」黨魁卡欽斯基（Jaroslaw Kaczynski）的民族主義領袖；他們被指挑戰民主規範，日漸疑歐，聯手抵抗歐盟對其政治制度的監督，又對抗布魯塞爾議決處理移民與應對全球暖化等手法。歐盟指摘此四國近年破壞法治，並已對匈牙利與波蘭啟動了《里斯本條約》第7條着手調查，有可能停止兩國在歐盟內的投票權。

（衛報/彭博社/法新社）