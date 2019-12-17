涉阿根廷骯髒戰爭罪 「屠夫警」遭法國遣返

法國警方上周三（11日）在巴黎寓所拘捕66歲的桑多瓦爾（Mario Sandoval），周日深宵押他上機送返阿根廷。在引渡聆訊中代表阿根廷的法國律師托農—韋斯弗雷德（Sophie Thonon-Wesfreid）說：「見到桑多瓦爾最終被引渡是釋懷與快慰的事。（「被失蹤」者）阿夫里亞塔（Hernan Abriata）的母親已92歲，她苦等了43年。」阿根廷建築系學生阿夫里亞塔1976年10月被捕到充當秘密拘留所、惡名昭彰的布宜諾斯艾利斯海軍高級機械學院（ESMA）後，從此人間蒸發，而桑多瓦爾正是當年那裏的主管。阿夫里亞塔的姊妹勞拉道：「這代表有罪不罰現象開始結束，自從他（桑多瓦爾）在ESMA統領一幫人擄走我兄弟的那一天起，他就一直享受有罪不罰。」

結束有罪不罰 受害家屬苦等43年

阿根廷當局的調查獲多名證人陳述，指桑多瓦爾在1976年至1983年「骯髒戰爭」軍事獨裁鎮壓異己年間，涉及多宗謀殺、酷刑、失蹤，乃至用金屬牀電死拘留者等違反人權指控，形同獨裁政權的「屠夫」。政權倒台後的1985年，他逃亡法國，1997年獲得法國公民身分。

他的履歷雖然不詳，卻自1999年起先後在新索邦大學拉丁美洲研究所（IHEAL）和馬爾納拉瓦萊大學教授國際事務，並參加有關拉美的安全會議，又與法國的保安官員合作。

2008年，阿根廷一份報章發表有關其罪行的偵查報道。2012年，阿根廷開始調查ESMA拘留所相關事件，為阿夫里亞塔失蹤個案向法國要求引渡，並向國際刑警求助，後者隨後對桑多瓦爾發出國際通緝令。桑多瓦爾多番否認指控並設法迴避，法國最高行政法院上周批准引渡，他又轉向歐洲人權法庭上訴。其律師指出其當事人返回阿根廷的話，將面臨「政治性」不公平審訊，可能受酷刑或惡劣條件的羈押，惟法庭拒絕受理。

政權倒台逃法國大學任教

桑多瓦爾1999年至2005年間任教的新索邦大學拉丁美洲研究所，以接納逃離阿根廷、巴西、智利獨裁政權的精英知名。那研究所的阿根廷教授梅克朗（Denis Merklen）說：「可悲的是，被指控犯有反人類罪（酷刑者）的人被允許在大學裏培訓年輕人。」與之曾經共事的當代事教授孔帕尼翁（Olivier Compagnon）質疑校方怎會聘用「個人資料和簡歷俱模糊的人」執教。美國《紐約時報》查閱其90年代尾的履歷，發現桑多瓦爾聲稱1985年起在十多處專上院校執教，但沒有具體陳述在哪大學任職。

（紐約時報/法新社/英國廣播公司）