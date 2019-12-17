咫尺地球：英國大選攻略：法拉奇脫歐黨才是最大贏家？ ／文：沈旭暉

法拉奇本來是英國獨立黨（UKIP）黨魁，這個本來被看作是鬧劇的政黨，隨著網絡時代興起，逐步步向主流，連帶脫歐議題普及化，也是他大力宣傳的結果。2015年大選，英國獨立黨居然得到總票數12.64%，單論票數已成為第三大黨，風頭一時無兩。英國脫歐公投後，法拉奇表示功成身退，但後來進程遲遲未落實，又另起爐灶成立「脫歐黨」，在剛過去的2019年歐洲議會大選，居然以接近40%總得票成為英國第一大黨，雖說歐洲議會不太重要、不少人當作抗議票來投，但這樣的成績，不可能對民意毫無啟示。

避開保守黨議席選區 免「𠝹票」

在這次大選，脫歐黨最初雄心勃勃，幾乎在每個選區都派出候選人，但是在最後關頭改變策略，決定不在保守黨現有議席的選區競逐，以免出現「𠝹票」效果；然而在工黨現有執政的地方，脫歐黨會繼續選。

事實上，法拉奇本來的算盤，是與保守黨結成「脫歐選舉聯盟」，協調個別選區的議席，甚至連他的美國盟友特朗普也曾公然「干涉英國內政」，對約翰遜作出類似呼籲。但保守黨根據民調，沒有和法拉奇公開結盟的誘因，最終法拉奇讓步，以免脫歐陣營兩敗俱傷。

為什麼在工黨執政的地區參選，又不會造成「𠝹票」效果，法拉奇是有精密分析的。他認為根據此刻民情，選民普遍假定保守黨執政的地方基本上都會保住，假如多了脫歐黨這個選擇，可能有不滿保守黨的脫歐選民投了過去，結果讓工黨漁人得利。但在工黨執政的地方，脫歐選民都有變天的意欲，更希望集中票源；而工黨內部也有脫歐派，他們基於和保守黨的世仇關係，不願意「含淚」投過去，但有了脫歐黨這個第三選擇，就心安理得宣示脫歐立場。最後，不少工黨歷史根據地都變天，例如工業重鎮新特蘭，參看數據，保守黨的得票增幅並不大，只是工黨跌票甚多，不少都到了脫歐黨。

脫歐黨全軍覆沒 獲高度尊重

最後結果，脫歐黨只有總得票的2%，候選人全軍覆沒，但法拉奇心願達成，而且獲得脫歐派選民「顧全大局」的高度尊重，依然是最大贏家。而這樣的結果，對世界各地的「鎅票論」，也有深刻啟示。

沈旭暉（GLOs創辦人、中大社會科學院客席副教授）