上載坐地板照 德鐵路：通貝里有頭等座

通貝里在意大利都靈參加氣候集會後，途經德國乘搭快速列車返回瑞典，準備與家人共度聖誕。通貝里周日貼文指她登上了一列過於擠迫的列車，正在回家的途中。照片可見她坐在地板上，身旁有大堆行李。

稱4小時才有位 「列車擠迫是好事」

向來因列車服務經常取消、延誤和擠迫而為人詬病的DB隨即在twitter就事件致歉，但很快就刪除，並補貼新貼文說：「如果能提及你在頭等車廂座位上，獲職員如何友善及稱職的照顧會更好。」通貝里周日下午再發帖文回應，她是在旅程經過超過4小時後才有位可坐，又說：「這當然不是問題而我從未說過這有問題。列車擠迫是好現象，因代表列車旅行的需求很高！」

通貝里的言論並非首次引起爭議，上周五她在意大利都靈的氣候罷課集會上，以英語聲稱要將逃避責任的全球領袖「推向牆邊」，由於英語跟瑞典語意不同，前者有行刑隊在牆邊槍決犯人之意，後者則是向人問責，她因言不達意而道歉。

（衛報/BBC/德國之星）