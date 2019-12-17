美投行推環保新政 拒新煤礦融資

美首家與「石油天然氣範疇」割席

高盛集團網站指出，氣候危機是「21世紀的最重要環境挑戰之一」，表示該集團決定更新環保政策框架，包括承諾減少直接支持新燃煤（thermal coal）礦、北極石油勘探與開發等的融資。繼對美國和發達國家之後，它還將減少注資予發展中國家新的燃煤發電站。高盛同時表示，今後10年將為潔淨能源、運輸、可持續糧食和農業、教育等9個氣候轉型（climate transition）與包容性增長（促進各方經濟參與者機會平等、利益共享的經濟增長）範疇，提供7500億美元（約5.85萬億港元）的融資、投資和顧問服務活動。它又計劃更有效地協助客戶應付氣候衝擊，包括發售天氣相關的災難債券。《衛報》一項偵查報道指出自訂立《巴黎氣候協定》以來，世界大型投行給予化石燃料企業的資金約達7000億美元，尤以摩根大通為甚。氣候與能源問題壓力團體「雨林行動網絡」（RAN）等組織希望，其他大行會效法高盛。

（彭博社/衛報）