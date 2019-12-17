大選連任 總理變本加厲打壓穆斯林

國冊中除名 清真寺原址建印度廟

除了《公民身分修正案》，有近三分之一人口為穆斯林的東北阿薩姆邦於2015年2月率先重修「國家公民登記」（NRC），惟要求必須有祖先居留證明者，結果近190萬名以穆斯林為主的土生土長人士因未有保存紀錄及不識字等因素，在今年8月底公布的最後國民名冊中被剔除名字，面臨像緬甸羅興亞人般的「無國籍」。內政部長還暗示，重修「國家公民登記」將會在全國推行。此外，莫迪政府8月初褫奪了查謨─喀什米爾邦的自治權，加強中央政府對該印度最多穆斯林聚居地域的控制。最高法院上月初又被指不顧穆斯林感受，裁定印度教徒可在古城阿約提亞的清真寺原址，興建印度教廟。

此外，在全國人口中佔不到5％的基督徒，近期受襲及被檢控情况亦趨增。援助苦難教會組織報告，2018年間有逾100間印度基督教會因受襲或政府干預而關閉，去年與前年分別有逾400宗基督徒被打、被殺和被強姦事件。

分析人士擔心，隨着印度民族主義者提出的想法得到國內主流支持，莫迪政府將繼續削弱印度獨立以來，多元化社會與世俗主義的治國模式。印度阿育王大學政治學副教授韋尼耶斯（Gilles Verniers）說，莫迪政府將使印度成為愈來愈多異教徒淪為「二等公民」的國家。

（CNN/Quartz）