印度警催淚彈攻大學阻示威 全國最少6死200傷 內政部長暗示可改爭議法案

該項修正案允許2015年前由阿富汗、巴基斯坦及孟加拉3國入境印度、受宗教迫害的非法移民獲印度公民身分，但當中不包括穆斯林，被質疑違反不論宗教信仰所有人平等的印度憲法精神；東北地區民眾則因為擔心新法會吸引大量非法移民到來爭飯碗，同樣感到不滿。

公民法被指反穆斯林惹爭議

周日共有最少9個邦爆發示威，大部分位於大學附近。有2000名民眾當日加入JMI學生行列，打算遊行到國會抗議法例剔除穆斯林，當示威者走到鄰近大學的Sarai Julena地區時與警方爆發衝突，有4輛巴士和2輛警車被縱火。警方其後闖進JMI並向校園部分課室發射催淚氣體。有印度傳媒稱，有在清真寺內禱告的學生都被攻擊。事件中最少200人受傷，警方拘留上百名學生。校方表示學生沒參與縱火燒車，警方未獲批准下闖入校園，襲擊教職員和學生後將他們趕出校園。警方則表示沒有攜帶武器，也只使用最低武力去控制人群。

校方：學生沒燒車 警：最低武力

在北方邦的AMU，數以千計民眾周日在校門集會抗議期間，數十名警員闖入校園，用催淚氣體和警棍對付學生。法新社指北方邦政府在連場示威後，已中斷互聯網服務。阿薩姆邦也是衝突主要地區，該邦最大城市古瓦哈提有士兵上街巡邏。官員稱連日衝突有4人被警方開槍射殺，有一人在店舖內睡覺時因店舖被縱火而燒死，另有一人則在示威期間被打死。

莫迪周日強調《公民身分修正案》不是要邊緣化穆斯林，修正案中不包括穆斯林，是因為他們不算少數族群，毋須印度保護。他指摘反對派國大黨及其盟友挑起火頭，又稱引起暴力的人可從衣著分辨出來，有人認為他是將矛頭指向穆斯林。他周一在Twitter貼文，稱法案不影響信奉任何宗教的印度公民，稱現在是時候維持和平和團結。

經過連日示威與衝突後，內政部長沙阿稱政府會保護東北部地區人民文化、社會認同和政治權利，又譴責國大黨藉機製造事端。沙阿稱會跟發生騷亂的地方政府官員磋商，後者提出希望修改《公民身分修正案》，沙阿指可作建設性討論，暗示有修訂空間。

在局勢動盪下，美國、英國和加拿大都警告國民不要前往印度東北部地區旅遊。原定本周到印度訪問的日本首相安倍晉三早前也宣佈無限期押後行程。

（半島電視台/France24/日本時報/中通社/法新社/路透社）