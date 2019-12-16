被指圖闖美軍基地 華使館兩官員被逐

中方官員稱因迷路語言不通

事發於9月底，一批中方官員及其妻子駕車到諾爾福克一個基地的哨站，當守衛發現他們未獲准入許可，如常要求他們穿過閘口後調頭離開，但中方官員堅持要前進，直至幾輛消防車前來阻截才停下。中方官員聲言沒聽懂守衛的英語指示和迷路。但美方官員稱對此說法感到懷疑，又質疑涉事官員不可能聽不懂指示，揣測他們或是刻意試探設施安全，以判斷是否派更高級的情報人員闖入。

《紐時》稱事件令特朗普政府對中方加強在美國間諜活動懷疑加深，華府官員稱，擁有外交官護照的中方官員愈來愈勇於擅闖研究或政府設施，今次圖闖軍事基地尤令人印象深刻。

消息指中國大使館職員向美國國務院提出投訴，並質問此舉是否報復美國駐港澳總領事館政治部主管埃德（Julie Eadeh）的爭議。《大公報》8月指控埃德是香港示威的幕後黑手，並公開其個人資料，惹美方不滿。然而，中方迄今未有任何報復行動，報道估計或顯示中方明白此次行為屬踩過界。

（紐約時報）