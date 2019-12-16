巴西今年伐林約8個香港

面積較去年同期增八成

數據由INPE的實時衛星監測系統Deter B蒐集。系統顯示，今年1月至11月，巴西亞馬遜雨林被砍伐面積達8974.3平方公里，較去年同期4878.7平方公里增加83%，11月單月伐林面積為563平方公里，較去年同期增加逾倍。其中原住民保護區伐林面積增速尤為迅速，較過去12個月增加74.5%。由於11至12月為亞馬遜地區雨季，一般較少伐林活動，今次調查數字尤惹憂慮。巴西環境部門暫未回應。

亞馬遜雨林面積達550萬平方公里，其中巴西約佔65%，約357.5萬平方公里。INPE另一衛星系統Prodes上月底亦顯示，自去年8月起12個月內，巴西亞馬遜雨林已有1.01萬平方公里受損，為2008年來面積首次「破萬」。力倡開發亞馬遜雨林的博索納羅成眾矢之的，他1月上任以來，多次放寬雨林開發的規管措施，批評關注保育的國家干涉內政，亦屢斥INPE的伐林數據「說謊」，上月更稱「伐林與山火永不會中止，那是巴西的文化」。綠色和平巴西公共政策發言人阿斯特里尼（Marcio Astrini）稱，亞馬遜雨林九成伐林活動屬非法，「亞馬遜伐林涉及的只有犯罪文化，而政府拒絕處理」。

（路透社/法新社/華盛頓郵報）