氣候大會協議捱批 碳交易市場無共識 明年再談

這次氣候峰會原定上周五結束，但因未能達成共識而延長。到昨日達成的協議取態溫和，只稱有「迫切需要」收窄目前排放承諾跟2015年《巴黎協定》就應對氣候變化而定下溫度目標的差距，而所有國家要在明年格拉斯哥氣候峰會前提出新的氣候承諾。

協議認減排承諾遠遜巴黎協定目標

較早時作為會議主席的智利代表提出的協議草稿引起不滿，環保人士批評措詞太軟弱，背棄2015年《巴黎協定》精神，期望各國提出更大膽減排承諾的重要性，但據與會代表稱遭巴西、中國、澳洲、沙特阿拉伯和美國反對。最終的協議版本僅承認目前減排承諾跟2015年溫度目標有重大差距，富國主要讓步是要在明年氣候峰會前證明信守對氣候變化的承諾。但其他有分歧的議題則暫擱一旁，留待明年氣候峰會再行決定，包括環保人士很重視的「碳交易市場」（carbon markets，供各國以市場機制交易溫室氣體的排放權）問題。

環保專家：與實際所需差距大

聯合國秘書長古特雷斯對協議表示失望，有份設計《巴黎協定》的歐洲氣候基金會（ECF）行政總裁杜比安納（Laurence Tubiana）稱COP25的結果跟科學告訴人們需要什麼相去甚遠，與會的主要國家未能達到期望，但慶幸小島國、歐洲、非洲和拉丁美洲國家組成的進步聯盟，令他們爭取到最好的可能結果。

「將避責領袖推向牆 」 通貝里言論惹爭議

剛獲選為《時代》風雲人物的瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg）上周五（13日）在意大利都靈出席氣候罷課集會時以英語發言，聲稱要將逃避責任的全球領袖「推向牆邊」（put them against the wall），但因這在英語是比喻行刑隊在牆邊槍決犯人，惹來輿論嘩然。通貝里翌日澄清，指說法在瑞典語意為向人問責，為引起誤會道歉，並強調自己「反對任何形式的暴力」。

（BBC/路透社）