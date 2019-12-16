歐盟擬延英脫歐過渡期

與歐迥異 英看好明年達貿協

高文浩是大選後首名重申過渡期時限承諾的約翰遜內閣高官，他接受天空電視台訪問時強調，英歐未來關係的談判「會在明年完成」。他解釋稱，此前英歐達成的未來關係政治聲明中已有不少細節談妥，節省許多工夫，而且英國和歐盟的利益本就高度一致，故有信心不僅可在1月31日脫歐，還可「在短期內」就新關係所有細節達成共識。英媒估計，高文浩將獲派主管英歐貿易談判。

不過，歐盟對此似乎不看好，歐盟委員會主席馮德萊恩上周五稱，短時間完成新關係談判是個「大挑戰」，談判會優先討論關鍵項目，如貨物貿易和捕魚，其他議題留待2020年後處理。脫歐協議訂明，過渡期可延長1至2年，但需在明年7月1日之前獲同意。《衛報》指出，歐盟認定約翰遜主動申請延長過渡期在政治上不可能，但歐盟內部正研究改由其他成員國領袖主動向英方提出延期。惟歐盟仍要盡量減少英方所面對的成本，以增加延期提議的吸引力。

另外，今次大選的另一贏家蘇格蘭民族黨（SNP）的黨魁兼蘇格蘭首席部長施雅晴昨日要求，舉行一次新的獨立公投，強調蘇格蘭不應「被違反意願地囚禁在英國」，警告約翰遜一再拒絕其要求的話，只會增加蘇獨的支持度。

（衛報/BBC）