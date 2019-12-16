藝術家創意道具 反制人臉識別

干擾系統的設計，包括上海復旦大學的「紅外線帽」。研究人員在帽子邊緣安裝紅外線LED燈，紅外線射向面部時可干擾識別系統，且肉眼無法看見，可謂「隱形面具」，但對人體影響尚待確定。日本國立情報學研究所2015年研發的特製鈦金屬眼鏡，鏡框前加裝一塊微微向上傾斜的網狀花紋薄膜，可反光至監控鏡頭，原理是一般人眼四周相對較暗，眼鏡反令該位置奇光，可騙過演算法。波蘭設計師諾瓦克（Ewa Nowak）受「反光眼鏡」啟發，設計出「Incognito」面具，利用反光的黃銅片遮蓋雙頰及額頭等關鍵位置。

干擾迷惑兩門派 成功闖關過境

以假外表迷惑系統方面，則有美國人工智能公司Kneron開發的3D打印面具，測試時成功騙過支付寶和微信的支付系統，以及中國邊境檢查站、荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場等系統，但面對採用較複雜技術的蘋果和華為系統，則未能闖關。多倫多大學亦有電腦工程學生開發出應用程式，從源頭「造假」隱藏個人外表，程式可微細改變相片元素，開發者稱肉眼難以分辨，但隱藏特徵可影響到監察系統。

另有兼具干擾和迷惑的招數，德國藝術家哈維（Adam Harvey）設計名為「HyperFace」的迷彩圍巾及T恤，外觀只是幾何圖案拼湊的花紋，卻能令人臉識別鏡頭解讀出逾千張人臉而不勝負荷。

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