體育界捲入政治風波例子

NBA球隊休斯頓火箭總經理莫利在Twitter貼出支持香港反修例示威的圖片，惹來中國官方報復；美國政界質疑威脅言論自由，力阻NBA屈服

˙2018年10月 香港

外流歐洲的年輕港產足球員戴偉浚，去年報稱因傷拒被港隊徵召，但不久被揭發參與中國內地21歲以下代表隊的荷蘭集訓，他拒絕回應是否希望代表中國隊，理由是擔心港人不高興

˙2018年6月 塞爾維亞

世界盃分組賽瑞士對塞爾維亞，兩名有科索沃背景的阿爾巴尼亞族裔瑞士球員格列沙加和梳頓沙基利在入球後做出「阿爾巴尼亞雙頭鷹」動作，被指表達支持科索沃同鄉和挑釁塞爾維亞；科索沃戰爭令塞爾維亞人跟科索沃人種下深仇大恨，雙頭鷹手勢另外涉及具爭議的「大阿爾巴尼亞」構想

˙2018年5月 德國

兩名德國國足土耳其裔球員奧斯爾和根度簡在土耳其大選前跟土耳其總統埃爾多安合照，被後者放上網作政治宣傳。埃爾多安屢次抨擊德國政府，甚至以納粹作侮辱，在德國主流社會不受歡迎；世界盃後奧斯爾退隊反擊德國輿論

˙2016年8月 美國

NFL美式足球員卡佩尼克在賽前播放國歌期間單膝下跪，以抗議美國的種族歧視和警察暴力，惹來爭議；許多球圈人士聲援，但總統特朗普斥他不愛國，又號召炒掉「跪國歌」的球員

（世局解碼）