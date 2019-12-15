中國網民怒轟揚言抵制 阿仙奴急「割席」

官媒：較莫利撐港更過分

有中國球迷到奧斯爾的微博帳號留言，批評他支持恐怖主義，其帳號於昨日凌晨關閉留言評論功能。百度「厄齊爾（奧斯爾內地譯名）吧」亦宣布關閉，直言「國家利益面前，任何個人愛好不足為提」。內媒《澎湃新聞》引述中國足協官員回應，稱組織對其言論表示極大憤慨和失望，「對於許多關注他的中國球迷來說無疑是一種傷害，同時他的言論也傷害了中國人民的感情」。官媒《中國日報》則指「分裂在中國輿論場上是不可觸碰的紅線」，批評奧斯爾沒能管住自己的嘴。

阿仙奴昨日凌晨在中國官網及微博發表中文聲明，稱奧斯爾的言論屬個人意見，強調作為足球俱樂部一貫堅持不涉及政治的原則。彭博社指出，阿仙奴在中國擁有至少1.8億名球迷，而且今年初才宣布為了擴大球迷基礎，將進一步增設現時在中國營運的主題餐廳及酒吧，相信今次回應事件的手法是盡量避免損害當地的商業利益。惟此舉仍難以平息中國網民不滿，不少人在聲明下留言要求阿仙奴開除奧斯爾，否則將堅決抵制不看。

（彭博社/環球網/中央社）

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