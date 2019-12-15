奧斯爾斥穆斯林國家坐視華迫害維族 土耳其評論家：因認可獨裁思維 重經濟利益

本身是穆斯林的奧斯爾（Mesut Ozil）上周五（13日）在Instagram貼相，背景是疆獨人士視為「東突厥斯坦國旗」的星月藍旗，以土耳其語寫上批評中國迫害維吾爾人的詩句，提到「可蘭經被焚燒，清真寺被關閉，宗教學校被禁止……（維族）男人被強行帶走關進集中營，其家人被迫跟中國人一起生活，女人被迫嫁給中國男子」。其後他批評穆斯林世界對此噤聲，背叛維吾爾弟兄姊妹，「他們豈不知道『默許暴行即為暴行罪孽』？」

穆斯林世界轉軚撐華 西方嘩然

這說法在內地輿論激起強烈反彈（見另稿），但有關穆斯林世界冷待維族苦難的質疑聲音確是方興未艾。以奧斯爾父母的祖國土耳其為例，因突厥語族近親，該國向來是維吾爾異見者的最主要收容國家，也被指是東突分離分子的溫牀，總統埃爾多安以往經常發聲，例如2009年「七五事件」後曾譴責北京「屠殺」維族。惟因應中土關係改善，埃爾多安轉趨低調，直至今年2月才開腔敦促中方關閉「再教育營」。到他7月訪華，內地官媒又引述他指「中國新疆地區各民族居民在中國發展繁榮中幸福地生活是個事實」，惹來為討好北京而轉軚的批評。

另一例子是，在歐洲多國聯同日本和加拿大合共22國在7月發表聯署聲明、要求中國尊重新疆維吾爾族人權和停止任意羈押後，中方不久即取得50國聯署「打對台」，當中不乏伊斯蘭合作組織（OIC）成員國，令西方輿論嘩然。

中東受惠「帶路」 穆斯林反西方多於反華

土耳其政治評論家阿克約爾（Mustafa Akyol）今年1月在《紐約時報》撰文，質疑穆斯林世界對維吾爾人「再教育營」基本上保持沉默，直指如果類似事件在其他地方發生，穆斯林世界的反應定必大不相同。

阿克約爾對這現象提出3套解讀，首先是跟身為世界第二大經濟體的中國保持友好有利可圖——OIC的57個成員國中有20個以中國為最大貿易伙伴，「一帶一路」計劃也可令不少中東國家受惠。其次是中國宣稱做法前提是「根除政府敵人和社會叛徒以恢復法律和秩序」，而穆斯林國家大多由獨裁政權管治，其領袖可「理解」中方做法，「這是他們自己的語言」。最後是穆斯林社群大多認定「西方」才是壓迫者，尤其是伊斯蘭主義者認為穆斯林應跟其他反西方勢力聯手，故傾向不批評中國。阿克約爾形容，這種思維令人想起所謂的「文明衝突論」。

明報記者

（世局解碼）