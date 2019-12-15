曼谷5年來最大示威「反獨裁」

成立不到兩年的未來前進黨在今年3月大選後躍居為國會第三大政黨，但該黨41歲黨魁他納通（Thanathorn Juangroongruangkit）被指參選時仍持有傳媒公司的股份，違反了競選法，所以被褫奪議員資格。泰國選舉委員會日前又以他非法貸款予未來前進黨為由，向憲法法院要求解散該政黨，被質疑是當局找籍口封殺。他納通上周五（13日）透過facebook網上直播和Twitter，號召支持者昨日傍晚5時參加在曼谷市舉行的「快閃」反巴育政府集會。

昨日的示威者除了有親前首相他信的「紅衫軍」外，更多是較年輕甚或首次參加政治集會的人士，黨發言人稱參加者逾1萬人。這次集會未按常規申請批准，但昨天未見警方部署戒備。有警員告訴法新社，他們部署了150名便衣警察。他納通警告首相巴育說，今次只是初試啼聲，預定下月12日的「反獨裁」活動才見真章。

（路透社/法新社/泰國民族報）