拆局：英工黨大敗 美民主黨人警惕「極左」

【明報專訊】英國工黨在大選遭逢84年來最大敗仗，令外界猜測立場同樣左傾的美國民主黨會否在明年大選出現類似結果。目前民主黨總統初選中，激進左派如沃倫及桑德斯都是熱門候選人，惟他們提出的富人稅及全民醫保等激進政綱備受爭議，亦被拿來與工黨黨魁郝爾彬比較。不過亦有評論認為，工黨大敗的原因出於黨魁郝爾彬本人及領導層身上，而且兩國大選焦點不同，難以相提並論。
沃倫桑德斯政綱似工黨
英國大選的意外戰果引起美國中間派警惕，其中聲勢領先的民主黨參選人拜登上周四（12日）在加州出席籌款活動時，表示：「看看工黨如此大幅左傾會發生什麼事。它提出了一些想法，但在合理的基礎下難以迅速獲接納。」另一名中間派候選人彭博亦形容「郝爾彬災難性的表現是一種警號」。民主黨資深策略師卡維爾（James Carville）則認為這是對民主黨的教訓，「若你過於左傾，甚至可以輸給令人難以接受的在任者」。
有評論指兩國不同難並論
儘管沃倫及桑德斯提出的政策與工黨有相似之處，例如環保政綱及減輕教育費用負擔等，尤其過往不少左翼人士喜歡將桑德斯與郝爾彬拿來比較，但不少工黨候選人認為問題在於郝爾彬及其他工黨領導層，而沃倫和桑德斯則未有同樣問題。郝爾彬一直被批評處理黨內反猶主義不力，加上工黨在脫歐一事上的立場模稜兩可，選舉期間提出大量激進左翼思想亦令選民難以消化。相比之下，首相約翰遜的保守黨只是不斷重複一個簡單信息：完成脫歐。約翰遜昨日到被視為工黨傳統票倉的英格蘭東北部謝票，其間他感謝選民「打破幾代人的投票習慣」，為政治面貌及保守黨帶來轉變，又承諾會報答他們的信任。
曾在2015年為工黨提供意見的美國前總統奧巴馬首席策略師阿克塞爾羅德（David Axelrod）認同脫歐屬獨特情况，而郝爾彬是「特別弱的候選人」，但他「無疑是左傾至英國難以接受的程度」，而選舉本來就會被人用作比較，故此不少抱持憂慮的民主黨人或會以英國的情况作為參照。