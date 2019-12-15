拆局：英工黨大敗 美民主黨人警惕「極左」

沃倫桑德斯政綱似工黨

英國大選的意外戰果引起美國中間派警惕，其中聲勢領先的民主黨參選人拜登上周四（12日）在加州出席籌款活動時，表示：「看看工黨如此大幅左傾會發生什麼事。它提出了一些想法，但在合理的基礎下難以迅速獲接納。」另一名中間派候選人彭博亦形容「郝爾彬災難性的表現是一種警號」。民主黨資深策略師卡維爾（James Carville）則認為這是對民主黨的教訓，「若你過於左傾，甚至可以輸給令人難以接受的在任者」。

有評論指兩國不同難並論

儘管沃倫及桑德斯提出的政策與工黨有相似之處，例如環保政綱及減輕教育費用負擔等，尤其過往不少左翼人士喜歡將桑德斯與郝爾彬拿來比較，但不少工黨候選人認為問題在於郝爾彬及其他工黨領導層，而沃倫和桑德斯則未有同樣問題。郝爾彬一直被批評處理黨內反猶主義不力，加上工黨在脫歐一事上的立場模稜兩可，選舉期間提出大量激進左翼思想亦令選民難以消化。相比之下，首相約翰遜的保守黨只是不斷重複一個簡單信息：完成脫歐。約翰遜昨日到被視為工黨傳統票倉的英格蘭東北部謝票，其間他感謝選民「打破幾代人的投票習慣」，為政治面貌及保守黨帶來轉變，又承諾會報答他們的信任。

曾在2015年為工黨提供意見的美國前總統奧巴馬首席策略師阿克塞爾羅德（David Axelrod）認同脫歐屬獨特情况，而郝爾彬是「特別弱的候選人」，但他「無疑是左傾至英國難以接受的程度」，而選舉本來就會被人用作比較，故此不少抱持憂慮的民主黨人或會以英國的情况作為參照。

（紐約時報/BuzzFeed/BBC）