應對中國5G產品衝擊 日大減相關企業稅

安倍令加強經濟安保審視

日本自民、公明兩黨上周四（12日）敲定了2020年度稅制修改大綱，表明為了讓大企業積累資金用於加強競爭力的投資，將新設針對創新企業的優惠政策，尤其是從稅制層面上促進5G流動通訊系統的設備投資；例如流動通訊商提前興建5G基站、地區企業局部開展當地5G，可以從企業利得稅中扣除設備投資額的15%。日本經濟新聞社披露，自民黨稅制調查會長甘利明（Akira Amari）上周一（9日）向首相安倍晉三報告時，提出給予的上述5G相關稅務寬減是9％，但安倍回應說：「我想你重新探討，不僅從稅務着眼，還從國家經濟安全審視。」結果執政黨與政府協定出15％稅率寬減。

報道稱，器材成本直接影響企業的5G網絡競爭力。像華為的5G產品便比日本同類產品便宜約30％，瑞典愛立信與芬蘭諾基亞的也廉宜10％至20％。而據內閣國家經濟委員會10月份數據，華為、愛立信、諾基亞在世界5G基站市場，分別佔30.9％、27％與21.9％，可是日本的日本電氣（NEC）與富士通，各只得最多1％。安倍政府關注中國在5G領域迅速發展，擔心構成日本國家安全及經濟前景威脅，所以希望鼓勵國內企業只使用「可信賴」的本土通訊器材，從而一邊避免中國企業主導日本新一代網絡，一邊擴大日企的全球市場份額。他還決定明年4月在號稱「外交安全保障政策司令塔」的內閣國家安全保障會議增設「經濟班」，專研經濟領域的安保事務。

鼓勵用本土通訊器材

安倍上周先後表示，5G「對社會的各方面，包括國家安全，將有重大影響」，「我們要向國際表示，在5G和電訊方面將包含安全考慮」。

（日本經濟新聞社/共同社/法新社）