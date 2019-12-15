非物質文化遺產知多點

口述傳統和經驗、表演藝術、社會實踐、宗教儀式、節日慶典、與自然和宇宙有關的知識與實踐，以及與傳統工藝相關的專門技能等，範圍廣泛、形式各異的無形「活遺產」。

˙《人類非物質文化遺產代表作名錄》何時設立？

聯合國教科文組織於2008年依據2003年10月通過、2006年4月生效的《保護非物質文化遺產公約》，正式設立《人類非物質文化遺產代表作名錄》。

˙設立人類非物質文化遺產有何意義？

旨在給予肯定的同時，協助保護與振興，包括助以立檔、研究、保存、保護、宣傳、弘揚、傳承（特別是通過正規和非正規教育）。

˙獲選非物質文化遺產有何有何好處？

所屬國有責任保存非物質文化遺產，但發展中國家可以向非物質文化遺產基金申請援助，最高可獲10萬美元。

˙如何處理外界對那些「活遺產」的不尊重、誤解等問題？

非物質文化遺產容許有爭議的元素，但必須符合現時國際人權規範，並確保族群、組織和個人等互相尊重。教科文組織訂立了一系列道德原則，約束「不能接受行為」的道德規範。非物質文化遺產所涉人士或社區、群體「擁有維護自己的非物質文化遺產的主要角色」，外界「須承認及尊重」他們的「持續實踐、表現、表述、所需知識與技能，以確保文化承傳的權利」。其他國家、社群、團體、個人與之互動中，須予「互相尊重和欣賞」。

資料來源：聯合國教科文組織