比利時嘉年華遭非物質文化遺產除名 惹醜化猶太人投訴 市長斥「監控幽默」

諷刺時弊聞名 擺設被指歧視

阿爾斯特嘉年華有逾600年歷史，由於花車造型獨特兼具諷刺時弊的意味，每年吸引大量國內外遊客參觀，並於2010年獲UNESCO列入非物質文化遺產名錄。今年3月舉行的花車巡遊上，有花車展示有着巨型鷹勾鼻和正統猶太教髮型「邊落」的猶太人，站在堆積如山的錢幣上，被指突顯猶太人外貌特徵和暗示他們一身銅臭，帶有歧視和涉及反猶主義。比利時政府接獲多個團體投訴後，要求UNESCO將嘉年華從文化遺產名單除名。

UNESCO：幽默可以是嘲弄

由24國代表組成的政府間非物質文化遺產保護委員會上周五（13日）在哥倫比亞開會後，決定將嘉年華除名，並發表聲明強調組織「忠於尊嚴、平等及互相尊重的基本原則，譴責任何形式的種族主義、反猶主義和仇外心理」。UNESCO總幹事阿祖萊（Audrey Azoulay）說，今次不是阿爾斯特嘉年華首次展出種族歧視和反猶花車，UNESCO必須對世遺節慶是否過分時刻警惕。其文化部助理總幹事奧托內（Ernesto Ottone）表示︰「他們仍可舉辦該節慶，我們對此並不反對。我們不希望的是將UNESCO的品牌，建於一個對部分人而言是幽默、但對我們來說是嘲弄其他群體的節慶上。」他又指當地官員在過往節慶亦曾多次就反猶太主義象徵作出警告，但因憂慮會對展出品構成限制而一直未有採取行動。

在得知UNESCO可能褫奪嘉年華的非物質文化遺產頭銜後，阿爾斯特巿長德哈瑟（Christoph D'Haese）稱早於上周日已決定放棄頭銜。他認為該市巿民正面對荒謬的指控，強調他們並非反猶或種族主義者，又表明阿爾斯特將繼續作為諷刺時弊之都，「當人們能定奪可以嘲笑什麼，我們正處於非常危險的滑坡上」。

世界猶太人大會（World Jewish Congress）副主席貝尼茲里（Yohan Benizri）則歡迎UNESCO的決定，但指破壞已造成，稱無論嘉年華是否獲UNESCO認可，都已大規模散播了針對猶太人的偏見，包括鷹勾鼻及控制經濟和銀行的形象，其組織對此感到憂慮並予以強烈譴責。

（法新社/紐約時報）