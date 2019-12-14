美參院承認亞美尼亞大屠殺屬種族滅絕

無約束力 料令美土關係再趨緊張

亞美尼亞人指控奧斯曼帝國在1915至1922年（包括第一次世界大戰）期間，透過飢餓、強迫勞役、驅逐、死亡行軍和直接屠殺等手段，有系統地消滅亞美尼亞民族，估計多達150萬人遇害。土耳其否認，堅稱死亡是一戰所致，且人數被誇大。美國眾議院今年10月底以壓倒性多數承認事件屬種族滅絕，惹土國不滿。

白宮此前已對美國與作為北約盟友的土耳其就敘利亞等事務上關係緊張感憂慮，上月中旬藉由宴請訪美的土國總統埃爾多安緩解分歧，又表明不希望與土國處理敏感事務期間，國會通過有關決議，數名共和黨人亦曾嘗試阻礙表決。惟土耳其堅持採購與北約防衛不相容的俄製S-400先進導彈防衛系統，亦惹國會不滿。參議院一致通過今次決議，令美國成為承認該段史實屬「種族滅絕」的32國之一。

亞美尼亞總理：公義與真理勝利

美國亞美尼亞裔全國委員會稱，推動此決議案逾半世紀終見成果，「我們希望藉此下定論，使人不可否定亞美尼亞大屠殺，一如不能否認奴隸史或猶太大屠殺。」亞美尼亞總理帕希尼揚（Nikol Pashinyan）稱今次為「公義與真理的勝利」，向大屠殺150萬受害者致哀，亦有助防止重蹈覆轍。

土耳其外長恰武什奥盧斥決議為「政治表演」，總統發言人亦強烈譴責。土耳其傳訊部長阿爾通認為表決是美國部分國會議員對土耳其作出的「不負責任與不合理的行為」，危害兩國關係。

（衛報/路透社/法新社）