聯國氣候峰會落幕 成果欠奉

今次大會目標是確立2015年《巴黎協定》協約國群起遏止氣溫不升過2℃的守則，亦即在明年格拉斯哥大會召開前，議定出審視碳排放承諾的「國家自主貢獻目標」（NDC）死線。儘管科學家羅列出大量數據證明氣候變化促使各地出現前所未見的風暴、旱災和熱浪等，要遏止全球升溫已刻不容緩，惟各大富庶國和發展中國家，都為限制多少排放量討價還價。

西班牙批富裕國拖慢進程

雖然近80個國家意欲更大刀闊斧，但他們所佔世界總排放量僅一成，而除了退出巴黎協議的美國，主要排放大國中國缺席，並與印度、巴西等表明不會效行。主辦國西班牙能源氣候部長里韋拉（Teresa Ribera）說：「大會有兩個非常明確的見解。一方想行動迅速些，一方想躲在不起作用的事情背後，以致毫無進展。」她指出，有些富裕國家拖慢進程，原因是它們認為無必要行動。

小島嶼國家協會（AOSIS）成員國因海平面在上升，面臨存亡威脅。其首席談判代表富勒（Carlos Fuller）說：「我們被談判狀况驚呆了。我們正處於絕境，擔心有太多退讓，會損害《巴黎協定》的完整性。」AOSIS聲明說，包括澳洲、美國、加拿大、俄羅斯、印度、中國和巴西等主要排放國不能履行NDC承諾，將削弱他們遏止升溫的雄心。

憂思科學家聯盟成員邁耶（Alden Meyer）指出，如果沒有大排放國為氣候變化努力作出貢獻與堅定承諾，談判將無法實現成果。

（法新社）