聯國報告指智利軍警濫暴應起訴 涉非法殺人、虐待、性侵 逾300宗槍傷眼

智利在10月中因宣布地鐵加價觸發大型示威，雖然政府撤回加價決定，示威者上街示威的訴求亦變成針對社會不平等、國內精英掌控大部分財富，升級成為近30年前獨裁者皮諾切特統治結束後，最嚴重的社會動盪。聯合國人權辦公室在10月30日至11月22日前往智利調查後發表報告，指記錄到4宗涉及國家人員的不法死亡個案，其中兩宗是軍人在沒有受威脅下開實彈殺人，另有345人因防暴霰彈槍發射的鉛彈而受到眼外傷（ocular trauma），數字「令人震驚」。報告又提到，智利官方稱示威有逾4900人受傷的數字有爭議，稱有其他消息指傷者人數遠高於此數目。

代表團團長古埃拉斯-德爾加多（Imma Guerras-Delgado）稱，他們發現警方從根本上採取打壓的方式管理集會，導致出現非法殺人和虐待。調查團記錄到113宗虐待或不當對待示威者個案，很多都涉及毒打，另外有24宗性暴力個案。另外，10月18日至12月6日有逾2.8萬人被拘留，大部分雖已獲釋，但仍有逾1600人被拘留。

警上月宣布僅生命受脅方可用橡膠彈

在惹來輿論抨擊後，智利警方上月底宣布，除遇到警員或平民生命受威脅而要自衛的情况外，將停止在鎮壓示威遊行時使用橡膠子彈。警隊周四亦回應訴求，詳細交代如何改革警隊，包括成立一支特別部隊專責在示威中確保公眾秩序，並會將焦點放在保障人權上，又正調查856宗濫暴個案，預計多名警員會被起訴。

60年來首名總統遇彈劾 動議否決

持續的示威亦為皮涅拉帶來管治危機，有議員在國會提出罷免議案，指他未能捍衛人權。眾議院周四最終以79票對73票否決彈劾動議，未能達到罷免總統的憲法所需要求。

（法新社/路透社）