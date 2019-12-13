13女控連鎖酒店集團坐視性販賣

12集團捱告 包括希爾頓洲際

今次訴訟集合了多個州份的同類訟案一併提出，許多受害者案發時未成年。代表她們的紐約律師行 Weitz＆Luxenberg主張，酒店透過「提供性販賣交易市場」來獲利。2014年美國人口販賣舉報熱線接獲的舉報中，便有92%涉及酒店內發生的性販賣，估計約80%人口販賣拘捕行動是在酒店內或附近發生。儘管酒店業界宣稱有措施打擊性販賣，但被控告的酒店未有充分落實甚至未有落實有關政策。

一名參與訴訟的受害女子稱，2012年她26歲時，曾被囚禁在不同地區的溫德姆（Wyndham）酒店6周，其間遭多次毆打，鼻子兩度折斷，嘴唇永久留疤，臉部亦曾受感染。她希望公眾明白人口販賣在美國無處不在，「不論是簡陋的酒店或是精美的酒店，所有酒店都有性販賣」。該行負責人口販賣及虐待訴訟的彭諾克（Paul Pennock）稱，酒店數十年來一直坐視這些令人髮指的罪行，並顯然在知情下，將利潤置於保護婦孺之先，是時候要其不作為負責。

希爾頓和洲際酒店等被點名酒店向《衛報》回應訴訟稱，譴責各種人口販賣行為，強調有措施防範，包括與打擊人口販賣的組織合作，訓練員工協助判別或預防潛在的人口販賣行為等。

（衛報）