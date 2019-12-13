准受宗教迫害偷渡者入籍 當地爆示威 印度公民法歧視穆斯林捱轟

印度國會上議院周三以125票對105票，正式通過法案，並將由總理莫迪簽署生效，成印度首項列明以宗教條件獲得公民權的法案。新法案允許2015年前由阿富汗、巴基斯坦及孟加拉入境印度，以逃避宗教迫害的印度教、錫克教、佛教、耆那教、祆教（俗稱拜火教）和天主教信徒可獲印度公民身分，但穆斯林不包括在內。

「倘穆斯林入籍 印度難管治」

莫迪在Twitter說：「法案將減輕許多長年受迫害者的痛苦。」內政部長沙阿（Amit Shah）在國會辯論時則強調，法案並非針對穆斯林，國內穆斯林公民不受影響，但他認為不應讓巴基斯坦、孟加拉、阿富汗和其他地區的穆斯林入籍，「否則我們怎管治印度？」

印度穆斯林人口接近2億，為當地最大少數族群。政府此前表明，通過新法案後將展開公民登記計劃，以打擊非法移民，部分無法提供居留資格證明的穆斯林恐成無國籍人士。外界亦質疑新法案變相鼓勵其他宗教的非法移民湧入，令穆斯林邊緣化，違反憲法的世俗化原則，旨在讓印度走近莫迪提倡的「印度教國家」。

穆斯林議員：比希特勒更惡劣

逾700名人、包括法官、律師、學者及演員參與聯署，譴責法案。反對派國大黨發表聲明，指新法案通過標誌印度憲政史上最黑暗一天。穆斯林議員奧維斯（Asaddudin Owaisi）更批評新法案「比（納粹領袖）希特勒的法例更惡劣」。

東北多邦民眾擔心新法變相令大批外來人口湧入，發起示威，其中阿薩姆邦最嚴重。有組織及學生發動罷工，示威者焚毁火車站，又襲擊當地官員及執政黨成員的住所。警方以催淚彈及橡膠子彈驅散示威者。特里普拉邦（Tripura）亦有示威者與警方衝突，當局切斷網絡通訊48小時。政府周三在相關地區頒布戒嚴令，並派出最少5000名軍人平亂。

（綜合報道）