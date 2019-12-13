咫尺地球：全球抗爭系列：蘇丹做到的，香港做不到？ ／文：沈旭暉

協議中，雙方也同意成立具有法定調查權力的「真‧獨立調查委員會」，雖然調查結果也有人不滿，並因此出現小規模衝擊，但政府畢竟開始制裁濫暴軍警，起碼令民間不滿開始得到宣泄。不要看輕制裁警暴的象徵意義，這是一個政權能否取信於民的最大關鍵，否則民眾不信任官方武力，私人武裝才會星火燎原，可惜這樣簡單的道理，非洲人懂，特區政府就是不懂。

制裁濫暴軍警 宣泄民間不滿

蘇丹過渡政府解決了結構性問題，才開始發表經濟紓困措施，如降低通脹、重組銀行架構、重新制定稅務政策等。對這個負債極高、百廢待興的窮國而言，經濟問題、民生問題自然是「重中之重」，蘇丹人自然「搵食艱難」，但一件事歸一件事，政府不會無知到本末倒置，把民生問題錯判為導引，作為解決群眾運動的藥方。可惜在香港，結構性問題明顯涉及回到一國兩制的初心，但在北京堅持「全面管治權」，連前領導人江澤民的「河水不犯井水論」也要拿來批判，解困只怕遙遙無期，在這前提下，政府任何針對經濟問題的行徑，都是徒勞無功，甚至可能有反效果。

蘇丹運動的成功，除了群眾「和勇合一」，和「國際線」關係也密不可分。軍政府願意談判，因為剛獲諾貝爾和平獎的埃塞俄比亞總理阿比，和非洲聯盟直接介入調停，協助雙方談判。假如蘇丹軍方不賣帳，這個本來已經被美國制裁的封閉國度，就要與整個非洲為敵，難道最後憑藉北京真的可以力敵全球？何况自從南蘇丹獨立，蘇丹的管治權威已大為削弱，國際社會的話語權大增，軍方黃金時代已過，這都是國際壓力能奏效的宏觀背景。

港「國際線」難度高於蘇丹

在香港案例，特朗普曾經也在Twitter說要為習近平和香港抗爭者「調解」，甚至鼓勵他到前線，但這明顯是抽水。香港畢竟是國際社會承認的中國領土一部分，外國此刻只能單方面研判是否繼續視香港為不同中國內地的實體，除非出現重大變故，很難直接調停；特朗普作為一個反覆無常的商人，也只是以「香港牌」作為中美貿易戰棋子，並沒有誠意正視香港問題的根源。然而，國際線是絕對實用的，因為香港足以影響中國經濟大局，也是新冷戰的前哨陣地，只是香港人的國際牌要更有技巧，需要的專業知識、勇氣和彈性，乃至和北京鬥而不破的智慧，都比蘇丹難度更高。

沈旭暉（GLOs創辦人、中大社會科學院客席副教授）